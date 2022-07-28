شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يستمتع بإجازته على متن قارب فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو وهو يستمتع بالغداء فى إيطاليا خلال رحلته فى أوروبا بغرض التنزه والاستمتاع بوقته بعد فترة من الضغوط عاشها خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بالعديد من المشاريع السينمائية، خلال السنة الماضية، وظهر فى مطعم فاخر مع مجموعة من الأصدقاء قبل الاستمتاع برحلة بالقارب.



ليوناردو دى كابريو

وكان الثنائى ليوناردو دي كابريو وتوبي ماجواير شوهدا أثناء قيامهما برحلة في سان تروبيه نهاية الأسبوع الماضى، وهما يستغلان وقتهما على الماء بالإضافة لجولات جت سكي مع العديد من أصدقائهم المشتركين للثنائى الذى يعتبر من أهم وأكثر الصداقات الفنية في هوليود استمرارًا منذ الصغر.