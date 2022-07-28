شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وتامر حسنى وأصالة ولطيفة نجوم حجزوا مقاعدهم بموسم الصيف مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يشهدها سوق الغناء فى موسم الصيف، حيث يحرص المطربون على طرح أعمالهم الغنائية سواء أغنيات منفردة أو كليبات مصورة، لكن هناك مطربون يفضلون طرح الألبومات سواء دفعة واحدة أو على توقيتات مختلفة، أبرزهم الهضبة عمرو دياب ونجم الجيل تامر حسنى وغيرهم وهو ما سنكشفه خلال هذا التقرير.





عمرو دياب

طرح عمرو دياب خلال الفترة السابقة 7 أغنيات على فترات متفاوتة ضمن ألبومه الغنائى الجديد "اللوك الجديد" والذى سيستكمل طرح باقة أغنياته بنفس الطريقة ومن المقرر أن يحتفل بإطلاق البومه في حفل غنائى بمدينة العلمين الجديدة يوم 5 أغسطس المقبل.

طرح عمرو دياب في البداية أغنية بعنوان "هتدلع" وهى من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان "اللي يمشي يمشي" وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

أما الأغنية الثالثة تحمل اسم "اللوك الجديد" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي، ثم طرح الأغنية الرابعة بعنوان "ناس حلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، أما أغنية الخامسة جاءت بعنوان "ب و ح و ب و ك" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، ألحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى، أما الأغنية السابعة فهى أغنية "زمن المجاملة"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير.





تامر حسنى

احتفل نجم الجيل تامر حسنى بإطلاق ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "عشأنجى" في حفل غنائى في مدينة العلمين الجديدة، حيث أطلق جميع أغنيات البومه بالحفل والتي تكون من 9 أغنيات متنوعة تعاون خلالهم مع عدد كبير من صناع الأغنية.

أولى هذه الأغنيات هي الهيد للألبوم وتحمل اسم "عشأنجي"، وهى من كلمات حماده السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، والأغنية الثانية "مبجيش بالطريقة دى" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف، والأغنية الثالثة "سوحنا" وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أما الأغنية الرابعة بعنوان "خدنا مناعة" وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وأغنية "له طلة" من كلمات هالة الزيات وألحان محمود الخيامى، وتوزيع نابلسى، وأغنية "أحلى كلام" من كلمات كريم حكيم وألحان مودى منير وشاركهما تامر حسنى في الأشعار واللحن.

أما الأغنية السابعة هي "سجل يا تاريخ" وهى من كلمات عليم ومودى منير بمشاركة تامر حسنى وتوزيع نابلسى، والأغنية الثامنة بعنوان "زى الأيام دى" من كلمات وألحان تامر حسنى وتوزيع نابلسى، وأغنية" بُعد مؤقت" من كلمات رمضان محمد ومودى منير ومحمود صبرى.





لطيفة

طرحت النجمة لطيفة ألبومها الجديد بعنوان "لطيفة 2022"، وهو ميني ألبوم ضم 6 أغاني منها ثلاث أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.

وتأتي الأغاني على النحو التالي، إذ تبدأ بأغنية "أحسن أحسن" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أغنية "هنعيشها مره واحدة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد حمدي، أغنية "من بلدي" كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، ويضم الألبوم أغنية باللهجة التونسية هي أغنية "طار طار" وألحان رضا شعير.

كما يضم الألبوم أغنيتين باللهجة العراقية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبدالمنعم، كما قام بعمل الماستر والمكساج لكافة الأغاني مهندس الصوت أمير محروس.





أصالة نصرى

طرحت النجمة أصالة نصرى 4 أغنيات من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "شايفة فيك"، على موقع يوتيوب، والتي تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على ان تستكمل طرح باقى الألبوم في وقت لاحق.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، اما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث أغنية بعنوان "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.