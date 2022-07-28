شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان فى كامل رشاقتها من كواليس مسرحية "كوكو شانيل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة شريهان مقطع فيديو وهى تؤدي تدريباتها لمسرحية "كوكو شانيل" وكانت فى كامل رشاقتها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" ونال الفيديو إشادات كبيرة من جمهور ومتابعى شريهان الذين عبروا عن انبهارهم بأداء النجمة الكبيرة رغم التقدم فى العمر.

مسرحية "كوكو شانيل"، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري وشارك فى بطولتها آسر ياسين، وهانى عادل، و أيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

كان مدحت العدل، قد أعاد تدوينة عن مسرحية "كوكوشانيل" بطولة النجمة شيريهان، والتي عرضت العام الماضى على إحدى المنصات الرقمية، والتي تعد عودة شيريهان للمسرح بعد انقطاع دام لسنوات، وجاء في التدوينة محادثة بين قاضى وكوكوشانيل، حيث وجهت له تهمة النازية وخيانة فرنسا في أحداث الرواية، خاصة أن كوكوشانيل وقعت في غرام ضابط من جيش هتلر.