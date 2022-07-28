شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة كاتي هولمز خلال جلسة تصوير أزياء لمجلة AMAZING، حيث ظهرت فيها بكامل أناقتها مؤخراً، وتميزت النجمة البالغة من العمر 43 عامًا بكونها مذهلة مثلما وصفتها المواقع العالمية، وذلك خلال ثلاثة أغلفة مميزة تم تصويرها بواسطة Alexi Lubomirski وصممها Brie Welch.

وكانت الممثلة كاتي هولمز أظهرت رغبتها في ممارسة هوايتها بالتقاط الصور أثناء سيرها في شوارع نيويورك، بعدما نشر تقرير موقع ديلى ميل عدة صور لها وهى تمسك كاميرا خاصة بها، أثناء ظهورها بإطلالة مميزة مناسبة لأجواء البرودة التي تعيشها نيويورك في هذا الطقس بفصل الشتاء.



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وارتدت الممثلة البالغة من العمر 43 عاما معطفا طويلا رمادي اللون وسترة شتوية وبنطلون بني ناعم.

وكانت أعين مصورو الباباراتزى قد رصدت فى وقت سابق النجمة كاتى هولمز في كواليس أحدث أفلامها التي تعود به إلى السينما من بوابة الإخراج للمرة الثالثة في مسيرتها الفنية، وذلك من بوابة فيلم Rare Objects، التي تقوم بتصويره في مدينة نيويورك.



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جدير بالذكر أن الفيلم يستند إلى الكتاب الذي يحمل نفس الاسم من تأليف كاثلين تيسارو، وتستمد أحداثه من الكتاب المشوق.

من ناحية أخرى سبق وأكدت النجمة العالمية كاتى هولمز، انفصالها عن صديقها إميليو فيتولو جونيور، حيث أكد مدير أعمال الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، انفصال الثنائى، لكنهما سيظلان أصدقاء بعدما دامت علاقتهما ثمانية أشهر، وذلك وفقًا لصحيفة Us Weekly.



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