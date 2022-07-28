شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد هبة مجدى وعيد زواجهما السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب محمد محسن بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى، وأيضا عيد زواجهما السادس، داعيا الله ان يبارك لهما فى سنواتهما المقبلة مع أولادهما دهب وموسى.

ونشر محسن صورة جمعته بهبة وابنتهما، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "عيد جوازنا السادس، وعيد ميلاد حبيبة الروح هبة، يا رب بارك فى السنين الجاية واحفظ دهب وموسى".

من ناحية أخرى، يحيى المطرب محمد محسن حفلاً غنائيا ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية ويرأسه مجدى صابر، وذلك على المسرح الرومانى بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 7 أغسطس المقبل الساعة 8 مساء، ويغنى محسن باقة من أبرز أغانيه وكذلك عدد من الأغاني القديمة.

ويعود المهرجان القاهرة الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح الرومانى بالإسكندرية بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث يقام في الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل، ويشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة، ويحييها على التوالى مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، والمطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وطارق العربى طرقان وأبناؤه، وفريق مسار إجبارى.