شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الموسيقى العربية 20 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

وتقول الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن ان يصاحب العازف الة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت ان يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عام ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) الى جانب اداء اغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بجمالى 90 ألف جنيه ، اما مسابقة الغناء العربى للاطفال وذوي القدرات الخاصة ضمت شروطها ان يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية واداء اغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة اجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والاجانب للمشاركة على أن يكون 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.