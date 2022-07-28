شكرا لقرائتكم خبر عن يا مكسر كل المقاييس.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.

وتقول كلمات الأغنية:

يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس

قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس.. يااا

لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة

جايزة الأعلى بجدارة في العصر الحديث

لو كان عندك نيه سيب الباقي عليا.. قدملي السبت أنا يا حبيبي

وأنا معاك للخميس يا مكسر كل المقاييس.

ومن المقرر أن يحتفل الهضبة عمرو دياب بنزول أغنيات ألبومه الجديد التي طرحها مؤخرا، في حفل غنائى يقام في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل، والذى سيحضره عدد كبير من جمهور الهضبة ومحبيه.