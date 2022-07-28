شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز يستمتعان بالإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضى جمهوره ومتابعيه، صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

وحازت الصورة التى نشرها أحمد العوضى عبر حسابه على إنستجرام مع الفنانة ياسمين عبد العزيز على إعجاب محبيهم، وحصلت على الكثير من التعليقات التى تتمنى لهم دوام السعادة.



حساب احمد العوضى على انستجرام

وكان قد كشف العوضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مفاجأة لكل جماهيره، إذ أعلن أنه سيعود للدراما الرمضانية العام المقبل 2023، بعد غياب عن موسم رمضان الماضى، كما أعرب العوضى، عن سعادته ببطلولة فيلمه الجديد "البلدوزر".



احمد العوضى

وكشف العوضي: "رمضان 2023 .. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي"، مختتما: "على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان".

وكتب العوضي، عبر صفحته على فيس بوك: "إن شاء الله فيلم البلدوزر، قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسنى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي".

ويبدأ النجم أحمد العوضى تصوير أول مشاهد فيلمه "البلدوزر"، مطلع أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المخرج طارق العريان، والذى يجرى حاليًا عمليات ترشيح الفنانين المشاركين، حيث سيكون بعضهم من خارج مصر، وفقًا لأحداث العمل التي تتطلب ممثلين أجانب.