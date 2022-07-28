شكرا لقرائتكم خبر عن بريندان فريزر رجل وزنه 270 كيلو فى فيلم the whale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم العالمى بريندان فريزر فى فيلم جديد "the whale"، حيث أصدرت شركة A24 أول نظرة على فيلم الدراما القادم للمخرج دارين ارونوفسكي، ويلعب فريزر دور رجل يعاني من السمنة ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17 عاما، والفيلم هو أول عمل للمخرج "أرونوفسكي" منذ فيلم Mother.



فريزر

وينضم إلى فريزر في "The Whale" إلى طاقم ممثلين مسلسل Stranger Things سادي سينك، وهونج تشاو، وسامانثا مارتن، وتاي سيمبكينس.

وينضم ذلك الفريق إلى أرونوفسكي مرة أخرى والمصور السينمائي ماثيو ليباتيك، الذي صور أيضًا العرض الأول لفيلم أوليفيا وايلد في البندقية "Don’t worry darling"، وقام ماثيو ليبيتيك بتصوير كل فيلم من أفلام أرونوفسكي حتى الآن، باستثناء "The Wrestler”، حيث عملت ماريز ألبيرتي كمصورة سينمائية.



بريندان فريزر

ولم تعلن شركة A24 موعد إصدار الفيلم حتى الآن. وذكر في وقت سابق أن الشركة سوف تعرض فلمين غير فيلم "the whale".