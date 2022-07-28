شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أغنيته الجديدة "أدرينالين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان الكبير محمد حماقى أغنيته الجديدة "أدرينالين"، عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، اليوم الخميس، وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين وحصدت أكثر من 34 ألف مشاهدة خلال دقائق من طرحها.

ونشر الفنان محمد حماقى مقطع فيديو أغنيته الجديدة "ادرينالين" على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" وعلق بكلمات من الأغنية قائلا: "لمسِت إيدي عملت كونتاكت.. الكهربا مسكِت في الشرايين.. زوّدت الأدرينالين".

وفى سياق آخر أحيا النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا، السبت الماضي فى منطقة الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفاجأ حماقى الحضور بصعود الفنان أحمد سعد على المسرح وغناءه أغنيته "سايرينا يا دنيا"، وأداء رقصته الشهيرة مع حماقى، وبعد ذلك سأله حماقى عن موضوع الاحتفال بعيد ميلاد زوجته 5 مرات قائلاً له: "خليت شكلنا وحش"، ليرد أحمد سعد، قائلاً: "عيد ميلاد مراتي 4 أيام كرنفال زي عيد الأضحى والوقفة وأنا خبرة في الموضوع ده".

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.