شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله مشيدا بقرار المتحدة: دعوة لنبذ العنف والتطرف الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان الكبير صلاح عبد الله ببيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى أعلنت من خلاله بأن تؤول إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وقال الفنان صلاح عبد الله لـ"الخليج 365": "موقفى ضد التعصب الكروى الأعمى، الذى يمكن أن يؤدى إلى فتنة كروية ومشاحنات غير حميدة بين المشجعين، لذلك أؤيد بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة ما جاء فى الفقرة الأخيرة، التى دعت فيها الشركة المتحدة القنوات الرياضية المتخصصة بنبذ العنف والتطرف الكروى وإشعال الفتنة الكروية.. دى رياضة وأهم حاجة فيها الروح الرياضية".

وعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.