شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس أثناء التقاط سيشن تصوير على البحر فى هامبتونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة نعومى واتس متألقة مؤخراً أثناء التقاط الصور لها فى هامبتونز، وذلك بعد يوم واحد من احتفالها بصحبة ابنها بعيد ميلاده الـ15 إذ أكد تقرير موقع الديلي ميل أن الممثلة الشهيرة والبالغة من العمر 53 عاما تستعد لأكثر من مشروع فنى خلال الفترة المقبلة.



نعومى واتس

وكانت كشفت الفنانة العالمية نعومي واتس عن رغبتها في صناعة فيلم جديد إلى جانب صديقتها المقربة نيكول كيدمان التي تربطها علاقة صداقة قوية معها من أكثر من 3 عقود، ولم تستمتع الصديقتان بالتمثيل معا منذ عام 1991، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشاركت نعومي واتس صديقتها نيكول كيدمان في فيلم "Flirting" عام 1991، ومنذ ذلك الحين لم تشاركها في أعمال سينمائية أخرى، ولذلك تسعى نعومي واتس إلى تغيير هذا الأمر، بالتعاون مع صديقتها في فيلم جديد مستقبلا.



نعومى واتس خلال صورتين

وقالت النجمة المولودة في أستراليا إنها تشعر بأن العمل مع الأصدقاء يجعل تجربة التصوير أفضل، وذلك بعدما شاركت مؤخرا في فيلمها الأخير "Penguin Bloom" مع صديقين مقربين آخرين، وقد ألهمها ذلك لتكرار العملية مع نيكول البالغة من العمر 53 عامًا.

وعندما سُئلت الفنانة العالمية نعومي واتس عما إذا كانت ترغب في صنع فيلم مع نجمة "مولان روغ"، أجابت نعومي بحماس: "ألن يكون ذلك رائعًا؟"، مشيرة إلى تجربتها بالعمل مع الأصدقاء في فيلمها الأخير، قائلة: "Penguin Bloom شيء واحد مؤكد اختبرناه هو أنه يمكن للأصدقاء العمل معًا بشكل جيد للغاية ونحن جميعًا متجذرون لبعضنا البعض وكان ذلك رائعًا."