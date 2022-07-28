زوج نسرين طافش يمطرها بالقبلات امام الكاميرا في احدث ظهور!

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها مع زوجها اثناء استمتاعهما بوقتهما في الفيوم في مصر.

وحرص زوج نسرين طافش على اظهار حبه لها حيث قام بتقبيلها اكثر من مرة خلال مقطع الفيديو الذي قامت الفنانة السورية بنشره على تويتر وانستغرام.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة ، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام و تناغم”.

وتابعت “الطبيعة جنة الله على الأرض ، نعمة عظيمة و شفاء للروح ، حبيت شارك معاكون بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.