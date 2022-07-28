شكرا لقرائتكم خبر عن هداف نابولي التاريخي يحسم موقفه من التواجد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، موقفه من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



- ميرتنز يرفض الاستمرار مع نابولي



وفضل البلجيكي دريس ميرتنز، عدم الاستمرار في صفوف فريقه، رغم عرض النادي التجديد عليه، إلا أنه رفض بسبب تخفيض قيمة الراتب من 4.5 مليون يورو إلى 2.5 فقط.

ويعتبر ميرتينز هو الهداف التاريخي لفريق الجنوب، برصيد 148 هدفا سجلها خلال 397 مباراة، بفارق 26 هدفا عن لورينزو إنسيني، ولكنه قرر الاكتفاء بمسيرته داخل الفريق.



- عروض سعودية وقطرية أمام اللاعب وميرتنز يفضل الاستمرار في أوروبا



وأكدت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أن اللاعب قرر الرحيل عن الدوري الإيطالي وعدم اللعب لأي فريق باستثناء نابولي، ويملك عروض من الدوري السعودي والقطري.

وتابعت: "اللاعب رفض كل العروض من قطر والسعودية لأنه يرغب في خوض نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، لذلك، سيختار عرضًا أوروبيًا والاستمرار في الدوريات الكبرى".

كما أكدت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن اللاعب البلجيكي يريد اللعب لمدة موسم واحد آخر والمشاركة في كأس العالم المقبلة مع منتخب بلاده، قبل أن يختتم مسيرته الكروية.