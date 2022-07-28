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هبة مجدى تحتفل بعيد زواجها: يارب بارك فى السنوات المقبلة واحفظ دهب وموسى

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هبة مجدى بعيد زواجها، حيث نشرت صورة برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام "عيد الزواج السادس يارب بارك فى السنوات القادمة واحفظ دهب وموسى".

 

 

 

كانت قد نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة صور لها هى وزوجها المغنى محمد محسن على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، وهما على أحد الشواطئ أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية وأحد هذه الصور كانت بمايوه البوركينى، وذلك لتطمئن جمهورها عليها بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرًا.

 

وكان برنامج "نجوم السماء" استضاف الفنان والمطرب محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، حيث قفزا من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، من مدينة الأقصر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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