شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتخطى أنجلينا جولى ويدخل قصة حب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم العالمى براد بيت قصة حب جديدة بعد 6 سنوات من طلاقه من أنجلينا جولى، حيث سرب أحد المطلعين إلى مجلة People Magazine أن نجم Once Upon a Time in Hollywood يواعد، لكنه ليس فى علاقة جدية.

وافترق بيت وجولى فى عام 2016 بعد أن قدمت نجمة Maleficent طلبا للطلاق بسبب اختلافات بينهما بعد 12 عامًا من الرومانسية، وبعد الانتهاء من الطلاق ارتبط والد الستة أطفال بالبولندية نيكول بوتورالسكى وفقًا لصحيفة ديلى ميل، ومع ذلك، لم تستمر العلاقة الرومانسية لفترة طويلة.

فى هذه الأثناء يتمتع الممثل بعلاقة جيدة جدًا مع أطفاله الصغار، وكشف المصدر "براد يتناول العشاء مع أطفاله الصغار عندما يكونون جميعًا في لوس أنجلوس".

بيت هو أب لستة أطفال، مادوكس، 20 عاما، باكس، 18، زهارا ، 17، شيلو ، 16 ، و14 عامًا للتوأم فيفيان ونوكس.

وكان قد رفض قاضٍ في لوس أنجلوس طلب فريق الممثل العالمى براد بيت برفض مشاركة المستندات التجارية والمراسلات مع محامي الممثلة العالمية وطليقته أنجلينا جولي.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "vanityfair"، تعد هذه جولة جديدة في معركة طويلة الأمد من الطلاق للزوجين السابقين، بخصوص ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ.

وسيطر الزوجان على الشركة، التي اشتهرت بزهورها عندما انتقلا إلى الفيلا الرئيسية في عام 2008، والتي تقع في كورينس، فرنسا، على بعد نحو ساعة واحدة شرق إيكس أون بروفانس، وتزوجا هناك في عام 2014.

بعد الانفصال دخلت جولي في اتفاق لبيع حصتها إلى مجموعة تسمى Tenute del Mondo، والتي حاول بيت إيقافها، وادعى أن عملية البيع تم انتهاكها لاتفاقية لا يجوز لأى طرف بيعها دون موافقة الطرف الآخر.