شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى قمر ومحمد نور يطرحان ديو "شوفتوا القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجمان مصطفى قمر ومحمد نور، اليوم الخميس، فى تمام الساعة 6 مساء، أغنية دويتو بعنوان "شوفتوا القمر" من كلمات أحمد علاء الدين ولحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية محمود عزت.



شوفتوا القمر

الأغنية يضمها الألبوم الجديد للفنان محمد نور، والذى يحمل عنوان "الحب"، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوى على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين.

وكان محمد نور قد طرح "ما تجيش على نفسك"، التى تعد إحدى أغانى ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.