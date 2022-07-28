شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يبرز ردود أفعال الجمهور العربى على أغنية "خشب زان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته من الجمهور في الدول العربية وشمال أفريقيا حول أغنيته الجديدة "خشب زان"، التى تنتمى لنوعية أغانى الراب وطرحها على موقع يوتيوب منذ أيام وهى من كلماته، وكتبها فى أسبوعين، وهى من توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج أيمن نور.

وكتب خالد تاج الدين على حسابه بموقع "فيس بوك": "بصراحة متوقعتش ردود أفعال بعض الأخوة من شمال أفريقيا والعراق واليمن والسعودية تكون بالجمال ده الحمد لله أنا بعمل راب على قدى ومقتنع بيه وبشكر ربنا ان الكلام اللى بكتبه وبأديه بنفسى وصل للناس دى".

خالد تاج الدين

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد هنأوا خالد تاج الدين بنجاح "خشب زان"، حيث كتب له أكرم حسنى على فيس بوك، مبروك مقدماً يا حبيبى، بينما نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام:"مبروك يا خالد، الأغنية خطيرة"، وذلك مع نشر صورة لخالد من كليب الأغنية، ونشرت الفنانة آيتن عامر كليب الأغنية، وعلقت مازحة:"مبروك يا خالد، الفيلا رقم كام؟".

وكان الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين قد طرح قبل أشهر قليلة بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أغنية "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقي، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.



خالد تاج الدين يبرز ردود الأفعال حول اغنيته خشب زان