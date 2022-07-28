شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جورج مارتن مؤلف مسلسل Game of Thrones بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب جورج مارتن، مؤلف المسلسل الشهير Game of Thrones، عن العرض الأول لمسلسل House of the Dragon، بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وفقًا لموقع "إن دى تى فى" أبلغ كيسى بلويز كبير مسئولى المحتوى فى HBO و HBO Max، الجمهور فى العرض الأول للمسلسل بلوس أنجلوس عن غياب مارتن.



جورج مارتن

وتابع "كنت سأبدأ اليوم بتقديم جورج آر آر مارتن وأخبرك كم هو رائع أن يكون جورج في الرحلة معنا، لسوء الحظ، أصيب جورج بكوفيد 19، لذا فهو ليس هنا، أعتقد أنه على ما يرام، لذلك لا داعي للقلق".

وأضاف: "أردت أن أخبرك كم هو ممتع وكم نحن محظوظون لوجود مهندس هذا العالم معنا في هذه الرحلة، لقد كان رائعًا".

وشاركت الصفحة الرسمية لمسلسل Game of Thrones، صورة للكاتب العالمي جورج آر مارتن، مؤلف رواية الجليد والنار، التي استوحي منها المسلسل، عبر حسابها بموقع تويتر، وهو يجلس على العرش الحديدي الشهير في أحداث العمل الدرامي الشهير، تزامنًا مع بدء العد التنازلي للمسلسل الجديد المشتق من احدث الرواية والذى سيأتي بعنوان House of the Dragon المقرر طرحه يوم 21 أغسطس المقبل عبر الشبكة الامريكية HBO.

المعروف أن مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

وحصلت دار harper voyager على حقوق نشر رواية The Rise of the Dragon "صعود التنانين" للكاتب العالمى جورج مارتن، التى تعد واحدة من سلسلة روايات أغنية الجليد والنار، والتى تم تحويل رواياتها إلى المسلسل العالمى game of thrones.

وبعد مزاد أقيم للفوز بحقوق ملكية نشر الرواية وترجمتها فازت الدار بحقوق النشر فى المملكة المتحدة والكومنولث، باستثناء كندا، ومن المقرر أن يتم نشر الروايو في 25 أكتوبر 2022.

وفقا للناشر تحتوي الرواية على أكثر من 180 رسمًا إيضاحيًا جديدًا وتغطي النصف الأول من سلالة Targaryen ، بداية من آجون الفاتح، وحتى إيغون الثالث دراجونسبان، وهى الرواية التى يستند عليها أحداث المسلسل المنتظر House of the Dragon.

وتدور أحداث مسلسل House of the Dragon قبل مائتى عام من أحداث المسلسل الشهير صراع العروش الذى عرضت حلقاته ومواسمه خلال الفترة من 2011 وحتى 2019، ويؤرخ المسلسل إلى بداية نهاية آل تارجارين والأحداث التي أدت إلى حرب آل تارجاريَن الأهلية، والمعروفة باسم "رقصة التنانين".