شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة: أبلغنا وكيل Thor: Love and Thunder بملاحظاتنا وننتظر الرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة المصرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بعد الإجراءات التقليدية التى تتبعها الرقابة مع أى من الأفلام الجديد ليتم طرحها فى دور العرض المصرية، قامت الرقابة بإرسال ملاحظاتها إلى الوكيل الحصرى الموزع لـ فيلم مارفل الجديد Thor: Love and Thunder، بملاحظاتها حول الفيلم وفى انتظار الرد على ما تم إرساله.

يأتى ذلك بعدما أثير الجدل حول فيلم Thor: Love and Thunder بسبب مشهد احتوى على شذوذ جنسى، وذلك بالتزامن مع منع فيلم مارفل وديزنى الجديد فى بعض من الدول العربية منها الكويت والسعودية وعمان، بسبب مشهد للمثلية الجنسية مدته 20 ثانية، وفقا لأحد المواقع العالمية.

وذلك بعد أن تلقى فيلم مارفل الجديد Thor: Love And Thunder مراجعات مخيبة للآمال من النقاد، ليصبح أحد أسوأ الأفلام تقييمًا في عالم Marvel السينمائي بأكمله، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"nme" ، العمل الذى قام بإخراج المخرج تايكا وايتيتي، ويقم ببطولته الممثل العالمى كريس هيمسوورث، أمام كل من ناتالي بورتمان وكريستيان بيل.

حصل فيلم Thor: Love And Thunder إلى الآن على تقييم وصل إلى 71 % من خلال موقع Rotten Tomatoes، مما يضعه قبل أفلام مثل The Incredible Hulk الذى حصل على تقييم وصل إلى 67% و Thor: The Dark World الذى حصل على تقييم وصل إلى 66%، ولكن لا يزال فيلم Eternals هو الفيلم الأقل تصنيفًا في عالم MCU، حيث حصل على تقييم وصل إلى 47%.

تستند النتيجة الحالية لـ Thor: Love And Thunder على 154 تقييمًا من النقاد العالميين الذى استطاعوا مشاهدة العمل بشكل حصرى، في مراجعة موقع "Rolling Stone"، كتب ديفيد فير: "تصادم الحبكات الفرعية، والفوضى خلال الفيلم من أكثر نقاط الفيلم ضعفا، وبالرغم من أن الإضافات الجديدة إلى عالم الآلهة والوحوش في Marvel Cinematic Universe يعد مكان مقدس للفوضى ألا أنه لم ينقذ العمل".