كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:48 مساءً - شاركت الفنانة ” شريهان ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو من كواليس جديدة لمسرحيتها (كوكو شانيل) .
وظهرت شريهان في مقطع الفيديو وهي تؤدي وتستعرض تدريباتها للاستعداد لتقديم المسرحية التي كانت قد قدمتها منذ سنوات .
وكتبت شريهان في تعليقها على الفيديو : ” الموهبة الحقيقية نادرة .. خلف الكواليس في كوكو شانيل ” .
يذكر أن النجمة شريهان كانت قد عادت إلى الساحة الفنية بعد غياب دام ل 15 عاما بمسرحية كوكو شانيل .. وهي من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري .
كانت هذه تفاصيل خبر عودة شريهان للتدريبات الاستعراضية في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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