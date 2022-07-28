عودة شريهان للتدريبات الاستعراضية في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:48 مساءً - شاركت الفنانة ” شريهان ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو من كواليس جديدة لمسرحيتها (كوكو شانيل) .

وظهرت شريهان في مقطع الفيديو وهي تؤدي وتستعرض تدريباتها للاستعداد لتقديم المسرحية التي كانت قد قدمتها منذ سنوات .

وكتبت شريهان في تعليقها على الفيديو : ” الموهبة الحقيقية نادرة .. خلف الكواليس في كوكو شانيل ” .

يذكر أن النجمة شريهان كانت قد عادت إلى الساحة الفنية بعد غياب دام ل 15 عاما بمسرحية كوكو شانيل .. وهي من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري .