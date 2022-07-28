رغدة تهاجم كارول سماحة بسبب الاسد: “كيف طاوعك قلبك؟”

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:48 مساءً - أصدرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بياناً توضيحياً تؤكّد فيه أنها لن تحتفظ بالأسد الّذي حصلت عليه كهدية في منزلها، لكن الجدل ما زال مستمراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى الآن.

في سياقٍ متصل، قامت الفنانة السوريّة رغدة بتوجيه رسالة قاسية للفنانة كارول سماحة في منشورٍ عبر فيسبوك، وأبرز ما جاء فيه:

“عزيزتي كارول سماحة، هديتك الجديدة شبل الأسد ذي الشهر الأول ما يعني أنه ما زال في طور النمو: هل تعلمين أيتها الفنانة الرقيقة ذات الصوت المخملي أن أشبال الأسود تحتاج للرضاعة من الأم لمدة ثلاثة أشهر وأحياناً أكثر؟ فهل في نيّتك ومقدورك وتفرّغك لأخذ دور أمه؟ ثم إن رضاعته الصناعيّة تستغرق بشربه البطيء حوالي ساعة لشرب ٧٥ مل بعد أسبوعين من أكتمال شهره الأول، فهل لديك الصبر والوقت ياعزيزتي لهذه الرضاعة؟”.

وتابعت رغدة “إنها مسؤوليّة كبيرة جداً أن تتحمّلها فنانة رقيقة مثلك في حال تعبه أو مرضه، وأين ذلك الطبيب الّذي سيلبّيك بعد قليل من شهور للكشف عن حيوان غير أليف وعنده خبرة في التعامل مع أسد؟ كيف ستأمنين في حال كبر عندك في حديقة فيلتك أم تنوين وضعه في قفص حديدي؟”.

وأضافت الفنانة رغدة في منشورها “عزيزتي كارول: باعتبارك أمّ، كيف طاوعك قلبك أن ينتزع من أمّه ورضاعته الطبيعيّة في هذا العمر؟ ناهيك عن أن الأسود معروف عنها أنها متلاصقة ومتلاحمة اجتماعياً وليس كباقي الفصائل من الحيوانات الشرسة. أتمنى عليك أن تشكري الملحن المصفّق الفرح لهذه الكارثة وترديه اليه برده إلى أمه وتسألينه بالإنابة عني سؤالاً: كيف لفنان مرهف الحس اللحني أن ينفصل عن حسه الإنساني؟”.