شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ جونى ديب بمطعم فى باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التف المعجبون حول الممثل الأمريكى جونى ديب، أثناء مغادرته مطعمًا في باريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

جوني ديب في باريس

بدا الممثل البالغ من العمر 59 عامًا في حالة معنوية جيدة، حيث توقف لتحية معجبية الذين انتظروا خارج المكان، حيث ظهر فى الساعة 2:30 صباحًا، كما ذكر صحيفة "ديلى ميل".

ارتدى نجم قراصنة الكاريبى قميصًا رماديًا مع قبعته المميزة ونظارة لشمسية أثناء ترحيبه بمعجبيه، أكمل نجم الفيلم إطلالته في المساء بعدة عقود ذهبية وأقراط متطابقة.



جوني ديب

كان آخر دور للممثل في فيلم Minamata، الذي تمت إعادة عرضه في فبراير 2020، ومن المؤكد أن جوني لديه الكثير ليبتسم تجاهه في هذه الأيام، بعد أن رفض القاضي طلب زوجته السابقة أمبر بإلغاء الحكم في محاكمة تشهيرها الضخمة ضده وإعادة المحاكمة.

قدم محامون يمثلون أمبر - التي تزوجها جوني من 2015 حتى 2017 - طلبًا في وقت سابق من هذا الشهر على أساس أن الحكم لم يكن مدعومًا بأدلة، كما قدموا ادعاءً مفاجئًا بأن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح وتساءلوا عما إذا كان من المفترض حتى السماح لهذا المحلف بالعضوية في هيئة المحلفين.

تظهر وثائق المحكمة التى حصلت عليها صحيفة "ديلى ميل" أن القاضى بينى أزكاريت رفض جميع طلبات Amber لما بعد المحاكمة.



جوني وامبر

حصل جونى على 10.35 مليون دولار كتعويض من آمبر، بينما حصلت الأخرى على 2 مليون دولار فقط كتعويض من جوني. أخيرًا، تم ترك Amber مديناً لجوني بمبلغ ضخم قدره 8.35 مليون دولار.