شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يحصد 89.5 مليون جنيه إيرادات فى أقل من شهر عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت مليون جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية وتكون المحصلة 89 مليوناً و500 ألف جنيه، حصدها الفيلم خلال 27 يوم عرض فقط إذ انطلق في دور العرض السينمائية يوم 30 يونيو الماضى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويعرض فى الموسم السينمائى الحالى بجانب "كيرة والجن" فيلمى "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.