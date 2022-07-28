شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحتفل بتصدر أغنية "للى" للكينج محمد منير تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أكرم حسنى بتصدر أغنية الجديدة "للى" للنجم محمد منير، على اليوتيوب والمنصات الغنائية وذلك بعد الجدل والأزمة التى دارت حول الأغنية.

واستعان "حسنى" بمجموعة من الفيديوهات لعدد من الأغانى التى تثبت فلكورية لحن أغنية "للى" التى لحنها للكينج محمد منير، وذلك خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، ومن بينها أغنية الفنانة خضرة محمد خضر.

وقال أكرم حسنى خلال استضافته أمس "أنا مش هقول المطرب محمود المنسى سارق أغنيته، لأنه له حق استخدام الفلكلور، لكنه لم يكتب أنه لحن فلكلور"، مضيفا: "أنا احتكمت لخبراء القانون وهناك فرق بين أنك تعلن أن هذا لحنك الأصلى أو أنه مستوحى من الفلكلور، أنا قلت إن ده فلكلور، على عكس الفنان الذى اتهمنى بالسرقة، سأتخذ إجراءات قانونية بعد التشهير بى".

وعن سبب حذف الأغنية، أوضح أن المطرب محمود المنسى قدم ورقة قال فيها إن لحن الأغنية منسوب له، ويوتيوب يتبع نظام الأسبقية فى الشكوى.

من جانبه صرح موزع الأغنية، بأن فريق عمل الأغنية اشتغل عليها وهو يعرف إنها "فلكلور" وكلام الأغنية محدش يغنيه غير محمد منير.

وواجه أكرم حسنى فور طرح أغنية "للى" اتهامات بسرقة كلمات ولحن الأغنية، حيث ظهر المطرب محمود المنسى في فيديو قال فيه: "اتفاجئت إن لحن الأغنية (كوبى بست) من أغنيتى، أنا مش طالع أتهم حد بعينه، محمد منير فنان كبير وأكرم حسنى فنان مبدع لكن أنا متمسك بحقى الأدبى جدا"، كما اتهم الشاعر عادل صابر أكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبدوره كتب أكرم حسنى عبر حسابه على "فيس بوك" رداً على هذه الاتهامات: "تشابه جملة من الأغنية مع جملة لشاعر من جنوب مصر لا يعنى السرقة وإنما توارد أفكار طبيعي"، وأضاف: أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، أنا بكتب أغاني من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات قدمتها".

وأضاف أكرم: "كنت قبل ما استخدم لحن أى أغنية برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية واللى يعمل كده بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده، مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية، فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر".