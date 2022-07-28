شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز يلغى بقية جولته حول العالم: “لم أكن مستعدًا على الإطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل المغنى الشاب شون مينديز البالغ من العمر 23 عامًا بعض الحفلات فى وقت سابق من هذا الشهر للتركيز على صحته العقلية، لكنه أكد الآن على وسائل التواصل الاجتماعى أنه تم إلغاء الجولة تمامًا لأنه يعطى الأولوية لرفاهيته.



شون مينديز

وقال فى رسالة صادقة إلى معجبيه "كما تعلمون يا رفاق كان على تأجيل العروض الأخيرة للأسابيع القليلة الباقية لأنني لم أكن مستعدا بسبب مدى صعوبة الجولة، لقد بدأت هذه الجولة متحمسًا للعودة أخيرًا إلى العزف بعد استراحة طويلة بسبب الوباء، لكن الحقيقة هى أننى لم أكن مستعدًا على الإطلاق لمدى صعوبة الجولة بعد هذا الوقت".

وأضاف شون "بعد التحدث أكثر مع فريقى والعمل مع مجموعة رائعة من المهنيين الصحيين، أصبح من الواضح أننى بحاجة إلى قضاء الوقت الذى لم أقضيه شخصيًا أبدًا، لأثبت نفسى وأعود أقوى".



رسالة سون



رسالة شون لمتابعيه

وتابع شون: "لسوء الحظ، يجب أن ألغى بقية مواعيد الجولة فى أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا، كنا نأمل أن أتمكن من متابعة بقية التواريخ بعد بعض الوقت الذي تشتد الحاجة إليه، ولكن فى هذا الوقت يجب أن أضع صحتي كأولوية أولى بالنسبة لى".