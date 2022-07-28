شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون بحفل وائل الفشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 بالأردن الذى يتواصل على مدى عشرة أيام بمشاركة أردنية وعربية ودولية، وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار نورت ليالينا في المدينة الأثرية في جرش على المسرحين الجنوبي والشمالي، ومسرح أرتيمس، والساحة الرئيسية، ومسرح الصوت والضوء، وشارع الأعمدة، إضافة إلى فعاليات أخرى في عمان وإربد ومأدبا والفحيص، وشهد الحفل حضور رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة مندوبا عن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حيث أوقد شعلة انطلاق المهرجان.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون هيفاء النجار فى حفل الافتتاح إننا نعبر هذه الليلة من تحت قوس جديد من أقواس البهجة، يشبه أقواس النصر التي تزيّنت لتلقاكم، نعبر من تحت قوس مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 36، إلى مئوية جديدة يترسخ فيها الفرح وتعلو فيها قيم الإبداع وتتجلى فيها ثنائية الفن والثقافة.

بدوره قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم ها هم الجرشيون وكعادتهم ومعهم كل الأردنيين يرحبون بضيوفهم، ويلتفون حول مهرجانهم السنوي، والذي حرصنا من خلاله على تمثيل فسيفساء المجتمع المحلي بشكل كبير ومضاعف هذا العام إيمانا بأهمية هذا الدور في حمل رسالة المهرجان الوطنية الى العالم .

وقال الموسيقار والمؤلف والملحن طارق الناصر الذي أحيا حفل الافتتاح بصحبة فرقته الفنية رم، أن مهرجان جرش بداية جديدة، وأتمنى أن امتع الجمهور بهذا الحفل، فالموسيقي رسالته أن يحافظ على جمال الموسيقى وأخذ الجمهور لجو جديد من الفرح والسعادة.

وشهد الحفل عروضا موسيقية خاصة بالمهرجان، وأغنية جديدة تحمل اسم "جراسيا" من كلمات الشاعر حيدر محمود وألحان الناصر وغناء عدي النبر ونتالي سمعان.

واستضاف حفل الافتتاح نجمين عربيين هما الفنان وائل الفشني من مصر، والفنانة ميس حرب من سوريا، وتنوع برنامج حفل الافتتاح بين أعمال خاصة للناصر و"رم"، وفقرات من الموروث الأردني، حيث استضاف العرض فرقة معان للفنون الشعبية، وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية من الرمثا، وشارك بالعرض 31 موسيقيا من وتريات وإيقاعات وهوائيات والجوقة الغنائية، إضافة للغناء المنفرد، وتولى "تجلّى للموسيقى والفنون" إدارة الإنتاج التنفيذي لحفل الافتتاح.



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022



مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022