شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخة: نور الشريف وش السعد عليا ولما شافنى مسك خدودى وقالى أتبخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان مدحت تيخة ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وحاوره الزميل الصحفى على الكشوطى، وتحدث عن الخبرات التى اكتسبها من الوقوف أمام كبار النجوم وخصوصا النجم الكبير الراحل نور الشريف الذى اكتشفه، وقدمه لعالم التمثيل فى مسلسل "حضرة المتهم أبى".

وقال مدحت "لازم ابتدى بالنجم الراحل نور الشريف لأنه هو اللى اكتشفنى في معهد فنون مسرحية وكان حاضر مشروع التخرج بتاعى وكان تحت إشراف الدكتورة سميرة محسن، ونور الشريف شافنى في مسرحية "الحب لعبة"، ودور مختلف في مسرحية الدخان والمسرحية الثالثة عمارة المعلم كندوز، 3 شخصيات مختلفين تماما وهو كان مهتم بمواعيد اختبارات معهد فنون مسرحية عشان يحضر ويشوف الوجوه الجديدة".

وأضاف في حديثه: "اتفرج على المشروع بتاعنا وطلع سلم علينا وراح ماسك خدودى وقال لسميرة الواد ده تبخريه وقالى أدينى رقمك، أنا داخل مسلسل، و"حضرة المتهم أبى"، وش السعد عليا الصراحة، والأستاذ مهما اتكلمت عنه هو السبب بعد ربنا، وقالى أنت مش الطخين اللى دمه خفيف أنت ممثل اشتغل على نفسك، و"شيخ العرب همام"، مكنش مسلسل كوميدى خالص، والصعب تقنع المتفرج إنه يضحك أو يبكى لازم أنت كممثل توصل لحالة مصدقية عشان يتفاعل معاك و توصل للمصدقية باجتهاد و مذاكرة و فهم كبير للشخصية وشغل مرهق ذهنيا و الفنان طول الوقت في قلق".

وشارك الفنان مدحت تيخة، في فيلم "بحبك"، الذى يعرض الآن في موسم الصيف، الذى يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، والفيلم من بطولة، هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.