ريهام عبد الغفور في منعطف خطر.. “هتضحك وتنبسط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشادت الفنانة ريهام عبد الغفور، بفريق عمل مسلسل “منعطف خطر”، الذي يعرض حالياً على منصة شاهد vip، واصفة العمل معهم بـ “المتعة الكبيرة”.

وتقدم ريهام عبد الغفور، شخصية ” جيهان” وهي مدرّسة جغرافيا، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مقتل ابنتها “سلمى الوكيل” الإنفلونسر الشهيرة، لتتحول حياتها إلى حزن كبير.

ونشرت ريهام عبد الغفور، صورة من كواليس العمل، ظهرت فيها برفقة باسم سمرة الذي يشاركها العمل ويقدم دور زوجها. وعلقت قائلة “متعه كبيرة الشغل مع ناس بتحبهم وتحترمهم.. مهما كان دور حزين لسه برضه حتقدر تنبسط وتضحك من قلبك”.

مسلسل “منعطف خطر” يضم كوكبة من الممثلين منهم باسم سمرة، وريهام عبد الغفور، ومحمد علاء، وسلمى أبو ضيف، وحمزة العيلي، وأحمد صيام، وحنان سليمان، وياسر علي ماهر، وآدم الشرقاوي وآخرين.

وتدور أحداثه حول قصة المحقق هشام مراد، الذي قرر تسليم مكتبه وجميع ملفات القضايا إلى زميل جديد بهدف الحصول على إجازة مع ابنه، لكنّه فجأة يجد نفسه مضطراً لتغيير حساباته، فيقطع إجازته ويعود للتحقيق في جريمة ارتكبت في منطقة الجيزة في مصر، حيث عثر على جثة شابة عشرينية، ومن ثم يسعى طيلة الأحداث إلى البحث عن الفاعل.