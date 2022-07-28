راشد الماجد يتلقى تهنئة خاصة من أصيل أبو بكر.. ماذا قال له؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأ الفنان أصيل أبو بكر زميله الفنان راشد الماجد بمناسبة عيد ميلاده على طريقته الخاصة.

ونشر أبو بكر سالم صورة تجمعه مع رشاد الماجد عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلّق قائلًا: “كل عام وأنت بخير يا خوي ويا حبيبي.. الله يخليك لنا ولأهلك ويحفظك من كل شر.. آمين”.

يذكر أن الفنان راشد الماجد احتفل يوم أمس بعيد ميلاده، فهو من مواليد 27-7-1969.

وراشد الماجد هو مغنٍّ سعودي، يُعتبر من أشهر مطربي الخليج. وُلد في البحرين، وانطلقت مسيرته الفنية وهو لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، واستطاع أن يحقق العديد من النجاحات خلال مشواره، وأحبّ الناس صوته وأداءه، قدم العديد من الأغاني الباقية بالذاكرة، وشارك بالعديد من الحفلات والمهرجانات.