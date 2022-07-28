وائل رمضان يفاجئ سلاف فواخرجي بعد طلاقهما.. “حبيتك بأول عيد ميلاد الك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: هنأ الفنان والمخرج وائل رمضان طليقته النجمة السورية سلاف فواخرجي بمناسبة عيد ميلادها ووجه لها رسالة بهذه المناسبة حيث أكد أن أول تعارف بينهما كان في يوم ميلادها.

ونشر وائل رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تجمعه بسلاف فواخرجي وهنأها بكلمات مؤثرة مستعيداً الذكريات التي تجمعهما وقال وائل في تعليقه: “سلاف الغاليه ع قلبي وكتير: كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من برا أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكلونيا المتوفره..هيك كان زمان…انا بحن لهديك الايام وكتير وبحس إني هونيك مش هون…بس حتى هي قتلوها فينا وصارت حلم..”.

وأضاف وائل في تعليقه: ” واليوم…. مع إني حبيتك بأول عيد ميلاد الك التقينا فيه سوا…بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام.. وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافيه.. ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي واكتر يا أم الحمزه والعلي.. وائل رمضان..”.

ولم تتأخر سلاف بالرد على تهنئة وائل وقالت في تعليقها: “قلبك النضيف هو اللي بيرسم الزمان وبيعطر الايام وال هون وال هنيك … ورح تبقى حاضر.. من اول عيد ميلاد … لآخر يوم … الله يحميك أبا الحمزه و علي …”.

من جهة أخرى وعلى صعيد الفني تعاون سلاف ووائل مع بعضهما بالفيلم السينمائي “كازي روز” الذي تصدى وائل لإخراجه وبطولته وتعاونت معه سلاف بالإخراج.