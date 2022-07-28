“مباشرة”.. إبتسام تسكت ترسم طريق النجاح مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة المغربية إبتسام تسكت الجديدة “مباشرة” يوم أمس الأربعاء 27 تموز/يوليو عبر قناة الشركة الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “مباشرة” هي من كلمات وألحان رحال الوزاني، وتوزيع عبدالصمد عكيف، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج عماد ازويات وترجم كلمات الأغنية التي تتناول موضوع الخيانة بأسلوب جديد باللهجة المغربية.

وفور صدوره حقق فيديو كليب “مباشرة” نسبة مشاهدة مرتفعة، إذ رسمت من خلاله إبتسام تسكت طريق نجاح جديد في مشوارها الفني، بأكثر من 100 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، وتصدّر الكليب الترند في المغرب وعدد من البلدان العربية.

يُذكر أنّ الفنانة المغربية، شاركت في برنامج المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه العاشر، وحققت نجاحات كبيرة، وطرحت أغنيات عدّة لاقت تفاعلاً كبيراً، وأبرزها “أنا وياه” و”قلبي تلف” وغيرهما.