رابح صقر يُعلن عن حفلته في جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السعودي رابح صقر عبر فيديو قصير،نشره على صفحته الرسمية في “إنستجرام”، عن مشاركته في مهرجان جرش الغنائي في الأردن.

وعلَّق رابح على الفيديو قائلًا: “حبايبي ألتقيكم لأول مرة في مهرجان جرش الغنائي بتاريخ 6-8”.

من جهتهم، أبدى متابعو رابح صقر حماسهم للخبر، متمنين للنجم السعودي التوفيق والنجاح في الحفلة المميّزة المنتظرة.

يذكر أن رابح صقر طرح مؤخرًا الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد “واجد”، بعنوان “تصفحيني، وهي من ألحانه وكلمات منصور الشادي وتوزيع عمر صباغ.

وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.