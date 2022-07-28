“كلمة أخيرة”.. لميس الحديدي تعلن توقف برنامجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة أعلنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي توقف برنامجها “كلمة أخيرة”، حيث قالت إن أطلّت على الجمهور في الحلقة الأخير من الموسم الأول من البرنامج.

وكشفت الحديدي أن هذه الحلقة هي آخر حلقات ظهورها في البرنامج، على أن يعود البرنامج – المذاع على شاشة ON – مرة أخرى بداية من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيكون شهر أغسطس راحة لها.

قالت “الحديدي” خلال تقديمها الحلقة: “هذه ليس حلقة نهاية الأسبوع فقط، ولكنها (حلقة نهاية الموسم)”. وأضافت: “أنا وزملائي نستأذن السادة المشاهدين في إننا نأخذ إجازتنا السنوية المعتادة”.

تابعت لميس: “لن نترككم على مدار شهر أغسطس ولكن ستتم إعادة أهم حلقات الفن وأهم النجوم والرياضة والثقافة والموسيقى والحوارات التي أجريت في هذا المجال”.

وأكدت لميس أنّ إجازتها ستكون بداية من الأسبوع المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى رغبتها في أخذ إجازة كل سنة في شهر أغسطس.

واختتمت “الحديدي” حديثها بأن عودة برنامج “كلمة أخيرة” ستكون بداية شهر سبتمبر المقبل.