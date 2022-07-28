شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين:بدأت تصوير "إصابة عمل".. ويوم واحد يفصلنى على الانتهاء من "الملحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة صابرين لـ"الخليج 365" أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في فيلم "إصابة عمل" هذا الأسبوع، مضيفة أنها تحمست للفيلم بسبب موضوعه الكوميدي المكتوب بشكل جيد جداً لافتة أن الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أمير المصرى وبيومى فؤاد ومايان السيد وصلاح عبد الله وآخرين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحرغريب وإخراج عصام نصار.

وأشارت صابرين إلى أنها يتبقى لها يوما واحدا فقط وتنتهى من تصوير دورها بالكامل في فيلم "الملحد"، الذى يكتبه إبراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال صابرين العمل شخصية زوجة محمود حميدة.

وفى سياق متصل تواصل صابرين تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "أعمل إيه" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "حلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.