شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من طرحه .. Fantastic Beasts يحقق 405 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إلى 405 مليونا و 161 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15 أبريل الماضى بـ دور العرض حول العالم.

وأنقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 95 مليونًا و 850 دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 309 مليونًا و 310 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدورحول مغامرات نيوت سكاماندر،على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرارمديرمدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.