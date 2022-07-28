شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلاً غنائيًا فى تركيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المطرب عمر كمال إلى اسطنبول أمس الأول استعدادا لإحياء حفل غنائى هناك غدا الجمعة، يقدم فيه مجموعة كبيرة من أغانيه التى اشتهر بها منها "بنت الجيران"، و"أنتى معلمة"و"لغبطيطا"،و"أوعدك"، فضلا عن أكثر من ديو غنائى قدمه مع المطرب الشعبى الكبير عبد الباسط حمودة خلال الفترة الماضية.

وقال الفنان عمر كمال فى تصريحات سابقة إنه قرر أن يغنى أغنية بمفرده اسمها "خلينا سهرانين"، واستعان بجملة من أغنية أم كلثوم، موضحا أنه تواصل مع مسئول شركة "مزيكا" محسن جابر والشركة المسئولة عن حقوق النسخ على يوتيوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب: "كنت هشوف الجمعية لها حقوق ولا لأ؟ لأن الموضوع متشعب مش عارف أدفع لمين ولا لمين"، أنا قاصد أحط حاجة لأم كلثوم فى الأغنية".

وتابع عمر كمال: "بنت الجيران رجعت تاني، وبكل النسخ بتاعتها، وكله بقى تمام".

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمر كمال لقيامه باستغلال أغنية "ألف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم وكلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى بدون إذن.