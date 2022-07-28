علاقة شيرين عبد الوهاب بـ”الشاويش عطية” ستصدمك.. لن تصدّق الصلة التي تجمعهم!!

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 03:50 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، وما أعاد الجماهير نشره من خلال حساباته لصورة تجمع بين الفنان الراحل رياض القصبجي والشهير على مستوى مصر والوطن العربي بشخصية ” الشاويش عطية“، مع سيدة شبهها الكثير بالفنانة والنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقالت التقارير عن رياض القصبجي أن تلك الصورة التي جمعته مع سيدة تشبه الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها زوجة الفنان الراحل، ولكن هناك شبه كبير جدًا بينها وبين الفنانة المصرية.

صورة نادرة تجمع الفنان الراحل “رياض القصبجي” مع زوجته

هو الأمر الذي أثار تساؤل كبير للغاية ولابد من وجود صلة قرابة بين الفنان الراحل وشيرين عبدالوهاب، وقول البعض بانها حفيدة القصبجي أو “الشاويش عطية” ، فما تلك القصة وما علاقة شيرين عبد الوهاب بالقصبجي؟

علاقة شيرين عبد الوهاب برياض القصبجي

وقالت تقارير في وقت سابق أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لن تذكر يوما أو تشير إلى أي صلة قرابة بينها وبين الكوميديان المصري الراحل رياض القصبجي، وهو الأمر الذي ينهي الجدل في تلك النقطة.

وفي تقارير أخرى قيل أن الشبه الكبير للغاية الذي يجمع شيرين عبد الوهاب بزوجة رياض القبجي، لابد وأنه ناتج عن صلة قرابة حتى ولو كانت بعيدة على الأقل بينهما، وأنها فضّلت الاعتماد على نفسها وإثبات موهبتها في بداية مشوارها الفني وأخفت هذا الأمر حتى لايقال أنها تعتمد على أرث الفنان الكبير الراحل، حين قالت تقارير أخرى أنها مجرد مصادفة بحته في الشبه.

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول قرابتها بالقصبجي

من جهتها، حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل المثار حول هذا الموضوع حيث أكدت رسميًا أنها تحب الفنان الراحل، وتحب أفلامه كثيرًا، ولكن ليس هناك أى صلة قرابة تجمع بينهما، كما يردد البعض على منصّات السوشيال ميديا، وجاءت تصريحات شيرين عبد الوهاب لتنهي كافة المعلومات المتداولة عن هذا الأمر .

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الفنانة المصرية لهذا النوع من الشائعات فمع بداية ظهورها، ترددت بعض الشائعات عن كونها ابنة الفنانة عائشة الكيلاني، والغريب أن الشائعة صدقها بعض المصريين حتى تبين فيما بعد أنها مجرد “كذبة”، ونفت شيرين الخبر للإعلامي ممدوح موسى، قائلة: “أنا بحبها والله بس مش أمي”.

سما المصري تسخر من شيرين عبدالوهاب بطريقة غريبة

كذلك تسببت نفس الصورة عندما نشرتها الفنانة سما المصري في نقد لاذع ضدها، بعد أن اتهمها البعض بأنها تشعر بالغيرة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب تعمدها من وقت لآخر أن تسخر منها.

سما المصري حاولت السخرية من شيرين عبد الوهاب -في وقت سابق- من خلال نشرها لصورة للفنان رياض القصبجي الشهير بشخصية الشاويش عطية وهو مع زوجته عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: “ايه ده هو الشاويش عطيه الله يرحمه كان متجوز الفنانة شيرين ولا ايه؟”، وذلك بسبب وجود تشابه في الملامح بين زوجة الشاويش عطية وشيرين.

وانهالت التعليقات على صورة سما المصري، حيث أكد البعض على مدى وجود تشابه بين شيرين وزوجة الشاويش عطية بالفعل، بينما اتهمها البعض بالغيرة من شيرين عبد الوهاب ومحاولتها المستمرة في نقدها أو توجيه كلان قاسِ لها كلما سنحت الفرصة.

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث سما المصري عن شيرين عبد الوهاب، فقد سبق وأن وجهت لها نقد لاذع على إثر الفيديو الذي تهكمت فيه على مياه النيل، كما إنها باركت لها بطريقة ساخرة على زواجها السابق من الفنان حسام حبيب على الرغم من نفي الأخير ارتباطه بشيرين من الأساس في ذلك الوقت.

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