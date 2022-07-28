انفصال لقاء الخميسي عن زوجها عبدالمنصف بعد 19 سنة من الحياة الزوجية يُفجّر ضجة.. النجمة أثارت الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة عنه!

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة لقاء الخميسي علي خاصية ستوري حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر صورة تجمعها مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري وعلّقت أسفل الصورة قائلة “افتقدك في حياتي”.

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان أسود واسع بأكمام طويلة, وأضافت له حازم من منطقه البطن وظهر زوجها محمد عبد المنصف بشميز أبيض وشورت من اللون الأسود.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وخمن البعض أن علاقتهما الزوجية متوترة وعلى وشك الانفصال، لكن مصادر مقربة من الطرفين نفت هذه الشائعات.

لقاء الخميسي تثير الجدل حول طلاقها من عبد المنصف

لقاء الخميسي: عبدالمنصف كان هيطلقني

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد كشفت خلال لقائها في “برنامج كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، إن زوجها حارس المرمى السابق محمد عبدالمنصف كاد أن يطلقها بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع مدربها رقصة الـ “سالسا”.

وعن رد فعل عبد المنصف، علي الفيديو الذي كانت ترقص فيه سالسا، علقت لقاء الخميـسي:”ده كان فيه طلاق ومشكلة كبيرة، أنا برقص سالسا من ساعة ما دخلت البلد بتمرن مع نفس المدرب وهو خالد تيجانا وأنا كنت مخشبة لأني كان بقالي 8 سنين مرقصتش سالسا، وهذا لا يعني أن فيه ما بينا أي تواصل، ولكن قامت الدنيا علي الفيديو وهو مفيهوش اي حاجة لكن عبد المنصف اتضايق انى شيرت الفيديو “.

لقاء الخميسي: عبدالمنصف كان يرفض رقصي في مسلسل الزوجة الرابعة

وأوضحت أنه كان يرفض رقصها في مسلسل “الزوجة الرابعة” وحدثت مشكلة بينهما وقت عرض المسلسل آنذاك.

قالت الفنانة لقاء الخميسي عن الهجوم علي زوجها:”لا انزعج من الهجوم على زوجي محمد عبد المنصف بسبب شغله لأني عندى ثقة كاملة فيه”. وأضافت :”عبد المنصف في ماتش الـ 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين”.

وأوضحت :” إنها سيدة قوية لكنها هشة، وأن أى شىء يتعرض له زوجها عبد المنصف بسببها تشعر بالوجع لأنها تعتبره روحها وحبيبها وقلبها، ولا تقبل أبدا الحديث عن والدها أو زوجها أو أخوها أو ابنها بشكل سيئ”.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنصف أعلن عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر بقناة أون تايم سبورت عن اعتزال كرة القدم، فقال “دي آخر سنة لي فاضلي في عقدي مع الاتحاد السكندري شهر ونصف وبعد كده مش هكون موجود”.

يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل إجازة مفتوحة، وشاركها البطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

نورت

نورت