شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمود العسيلى حفلاً غنائيًا، غدا الجمعة 29 يوليو فى منطقة الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهرأغنياته المحببة لجمهوره.



محمود العسيلى

وكان المطرب محمود العسيلى قد طرح على يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.

يذكر أن آخر أغاني العسيلي كانت بعنوان "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلي، توزيع رامي سمير.. وتقول كلمات "دوم دوم":..

لفت .. دماغي لفت .. بقيت ماشي ياحبيبي بتلفت .. همومي خفت .. همومي خفت.. و ايدي جت في ايديك فـ اتدفت .. فيه انهيار وفيه سهر بالليل قلبي اتغفل تغفيله عقلي طار رامي نفسه في نار و بقي طار ده بقي طار.. باختصار يا ماشاء الله عليه طبال ..علي حبك قلبي اتسستم .. كده قلبي طلع من الأوم الأوم .. بقي زي الطبلة يدوم دوم .. رك رك رك دوم دوم .. دوم دوم رك دوم دوم".

وأحيا العسيلى آخر حفلاته في الأردن الشهر الماضى، وأشعل الأجواء فيها بأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ونشر صور الحفل من خلال حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها بـ"شكرًا جمهور الأردن العظيم على حسن الاستقبال والدفء والمحبة الكبيرة اللي أنا متعود عليها منكم.. أشوفكم قريب تاني إن شاء الله".