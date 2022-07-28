بمايوه تايجر.. هنا الزاهد تُشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها والجمهور: شبه عروسة البحر – شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري بحسابها على «إنستجرام».

وتألقت بأطلالة صيفية بملابس البحر أثناء عطلتها الصيفية، ونالت الصورة إعجاب كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت “هنا” بإطلالة صيفية استعرضت فيها أناقتها، مرتدية مايوه بنقشة التايجر الوردي، وفوقه كاش مايوه أبيض فضفاض

هنا الزاهد عبر ستوري إنستجرام

ومن الناحية الجمالية اختارت “الزاهد” ترك شعرها الذهبي المموج الطويل منسدلاً علي كتفيها، كما أنها لم تتكلف بوضع الماكياج مما أبرز جمال ملامحها الهادئة و عيونها الجذابة، وأكملت إطلالتها الصيفية بعُقد أخضر بسيط تناغم مع لون عينيها.

هنا الزاهد في أحدث أعمالها السينمائية فيلم «بحبك»

ويُعرض حاليا للنجمة الشابة هنا الزاهد فيلمها الجديد “بحبك”، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحًا محليًا وعالميًا، وتصدر قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وأعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على “فيلم بحبك” الذى يعرض حاليًا في السينمات من بطولة النجم تامر حسنى مشيرة إلى أن كواليسه كانت ممتعة للغاية.

وأضافت الزاهد في أحدث تصريحاتها الصحفية أن كواليس الفيلم كلها كوميدية نظرًا لتواجد نجم كبير بحجم تامر حسني يتميز بخفة دمه الأمر الذى أعطى جو من الراحة لجميع المشاركين في هذا العمل.

وكانت النجمة هنا الزاهد، قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو تظهر من خلاله بجوار النجم تامر حسني، داخل غرفة المونتاج لفيلم “بحبك” الذى تشارك في بطولته ومن المقرر طرحه 7 يوليو المقبل بدور العرض السينمائي.

وكتبت هنا الزاهد: “يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاج بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصه عبقريه وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرًا يا تامر”.

وتدور أحداث “فيلم بحبك” حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم “بحبك”، هو أولى التجارب الإخراجية للنجم تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضًا، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

وفاجأ مؤخرًا النجم تامر حسني خلال حفله الأخير بالعلمين الجديدة جمهوره بظهور الفنانة هنا الزاهد معه على المسرح، وقال تامر لجمهوره إن هنا الزاهد فنانة كبيرة ولديها موهبة كبيرة، وستصبح أخطر فنانة فى مصر.

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