شقيق عادل إمام يكشف موقف إبنته من عدم حضور عمها الزعيم حفل زفافها.. صور وتفاصيل!

كتب امير فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:47 صباحاً - احتفل المنتج عصام إمام قبل أيام بحفل زفاف نجلته الصغرى “فرح” وسط حضور كثيف من الفنانين وفي غياب لشقيقه الزعيم عادل إمام ما أثار التكهنات من قبل كل الجماهير والمحبين للفنان الكبير على صحته

وكشف المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، سبب غياب الزعيم عن حضور حفل زفاف ابنته فرح الذي أقيم قبل يومين.

وقال عصام إمام: ابنتي فرح تفهمت موقف الزعيم من عدم حضور زفافها، لأننا خشينا عليه من إصابته بكورونا والحمد لله لم يصب بها منذ الجائحة، وهي وزوجها ذهبا له قبل يومين من الزفاف وقضا معه يوم كامل.

وأضاف إمام: جائحة كورونا غير طبيعية وكل بيت فيه حالة أو اتنين وعندما دعيت ولاد خالتي في منزلنا مؤخرًا البيت كله أصــ يب بكورونا، وطبعًا قاعة الفرح كانت مغلقة والناس كتير وفضلنا عدم حضور الزعيم.

حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

واحتفل المنتج عصام إمام بزفاف ابنته فرح يوم الجمعة الماضية، بأحد الحدائق في فندق بالقاهرة الجديدة.

وتألقت فرح عصام إمام، بفستان زفاف ملكي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وخضع العروسان فرح ومحمود عبد النبي، لجلسة تصوير بحضور هاني البحيري والذي حضر بصحبتها خلال جلسة التصوير.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير لمشاركة المنتج الكبير عصام إمام الاحتفال بزفاف كريمته “فرح”.

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير المنتج عصام إمام شقيق الزعيم في الاحتفال بزفاف كريمته “فرح”، على رجل الأعمال محمود عبد النبي، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

رغم تأكيدات المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، ووالد العروس، على تمتع النجم الكبير بالصحة الجيدة والعافية، غاب عن حفل زفاف ابنته!

لم يتمكن الزعيم عادل إمام من حضور حفل زفاف ابنة شقيقه، فرح عصام إمام، وكذلك ابنه محمد، بينما حرص الابن الأكبر، المخرج رامي إمام، على حضور الحفل والتقاط الصور التذكارية مع رفاق والده في مشواره الفني.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن يسرا، المخرج رامي إمام، لبلبة، هاني رمزي، فيفي عبده، أشرف زكى، حمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري.

وفرح عصام إمام لديها شقيقة أكبر تدعى نور عصام إمام تعمل في مجال تصميم الأزياء والملابس الجاهزة.

وشهد الحفل أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة عصام إمام، والتي لم تتغير كثيرا وكانت قد اعتزلت قبل سنوات طويلة، وآخر أعمالها عام 1997.

واشتهرت نهلة رأفت خلال فترة التسعينيات وشاركت في أعمال عديدة منها أفلام “مولد نجم” و”حكايات الغريب” ومسلسلات “ناس ولاد ناس” و”قلب الأسد” و”سر الأرض” وآخر أعمالها “شيء من الحنان” .

عودة الزعيم عادل إمام إلى السينما

من ناحية أخرى، سبق أن كشف عصام إمام تفاصيل عودة شقيقه عادل إمام للسينما بعد فترة غياب من خلال فيلم بعنوان “الواد وأبوه” بمشاركة ابنه الفنان محمد إمام، والعمل سيكون من إخراج رامي إمام.

وقال إن العمل عائلي يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، ويتضمن العديد من المعاني التي تمس الأسرة، مشيرًا إلى أنه لم يختر بطلة للفيلم بعد، لافتًا أن سيعقد جلسات عمل مكثّفة مع “الزعيم” خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام السينمائية فيلم “زهايمر” الذي عرض عام 2010، وشاركه البطولة: نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين المساعدين.

نورت

نورت