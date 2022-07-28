شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "سى السيد" يحيى شاهين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان يحيى شاهين، الذى ولد فى 28 يوليو عام 1917، وتميز أداؤه بالبساطة والمرونة، وكان ضمن مؤسسة السينما المصرية فى فترة الأربعينات إلى التسعينات، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والتى لقبه الجمهور بـشخصية "سى السيد".

ولد يحيى شاهين بالجيزة عام 1917، بدت عليه موهبة التمثيل وهو في مدرسة عابدين الابتدائية ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية، حيث نال دبلوم الفنون التطبيقية قسم نسيج عام 1933، اكتشفه الفنان بشارة واكيم، الذى قدمه إلى الفرقة القومية للتمثيل كوجه جديد، وبالفعل دخل يحيى شاهين من خلال تلك الفرقة إلى المجال الفنى، وتنقل من خلالها إ‘لى العديد من الفرق المسرحة منها فرقة فاطمة رشدى التى شارك فيها بعدة عروض مسرحية منها مسرحية "مجنون ليلى" و"روميو وجوليت".

بعد تألقه على خشبة المسرح دخل المجال السينمائي بأدوار ثانوية، وكانت البداية بدور صغير أمام كوكب الشرق فى فيلم "دنانير" عام 1939، ثم تكررت الأدوار بنفس المساحة في فيلم "لو كنت غني"، مع بشارة واكيم عام 1942 وفيلم "حبابة" عام 1944 حتي أتت إليه البطولة المطلقة.

حصل على العديد من الجوائز عن أفلامه مثل جعلونى مجرمًا ونساء في حياتي وارحم دموعي، ولمع في ثلاثية نجيب محفوظ في شخصية سي السيد التي أخرجها حسن الإمام وبعد مسيرة فنية طويلة ومميزة رحل يحيي شاهين في يوم الجمعة 18 مارس عام 1994، عن عمر ناهز 75 عاما.