شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله لـ يوسف شاهين فى ذكراه: وحشتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المخرج يسرى نصر الله ذكرى المخرج الكبير يوسف شاهين، الأربعاء، ونشر صورة لشاهين على حسابه على "فيس بوك" وعلق بكلمة واحدة: "وحشتنى".

ويعد المخرج الكبير يسرى نصر الله أحد تلاميذ العالمى الراحل يوسف شاهين، حيث عمل مساعدا معه فى عدد من الأفلام منها "الوداع يا بونابرت" و"إسكندرية كمان وكمان".

وحلت الأربعاء الذكرى الـ 14 للمخرج العالمى يوسف شاهين الذى شكل ثورة فنية حقيقية فى تاريخ الفن المصرى، ورفع اسم مصر فى العديد من المحافل الدولية والعالمية، رحل المخرج الكبير يوسف شاهين عن عالمنا فى الـ27 من يوليو عام 2008، تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية الرائعة المحفورة فى أذهان الجميع حتى الآن، حيث قدم يوسف شاهين أعمالا إبداعية على مدار 60 عاما، قدم خلالها ما يقرب من 40 فيلما، ونال خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز المحلية والعالمية كما كرمته عدد من المهرجانات العربية والعالمية.