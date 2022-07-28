شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرك أكرم حسنى.. حذف أغنية "ولد الهلالية" للمطرب الشاب محمود المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت منصة يوتيوب أغنية "ولد الهلالية"، للمطرب الشاب محمود المنسي، بعد الأزمة التي أثيرت بينه وبين الفنان أكرم حسنى حول سرقة لحن أغنية "للي" للكينج محمد منير .

واستعان الفنان أكرم حسنى بمجموعة من الفيديوهات لعدد من الأغانى التي تثبت فلكورية لحن أغنية "للّى" التي لحنها للكينج محمد منير، وذلك خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، ومن بينها أغنية الفنانة خضرة محمد خضر.

وأضاف أكرم حسنى: "أنا مش هقول المطرب محمود المنسى سارق أغنيته ، لأنه له حق استخدام الفلكلور، لكنه لم يكتب أنه لحن فلكلور".

وتابع: "أنا احتكمت لخبراء القانون وهناك فرق بين أنك تعلن أن هذا لحنك الأصلى أو أنه مستوحى من الفلكلور، أنا قلت إن ده فلكلور، على عكس الفنان الذى اتهمنى بالسرقة، سأتخذ إجراءات قانونية بعد التشهير بى".

وعن سبب حذف الأغنية، أوضح أن المطرب محمود المنسى قدم ورقة قال فيها إن لحن الأغنية منسوب له، واليوتيوب يتبع نظام الأسبقية فى الشكوى"

وكان المطرب الشاب محمود المنسى، قد اتهم الفنان أكرم حسنى بسرقة لحن أغنية "للّى" للنجم محمد منير، من كلمات وألحان أكرم حسنى. والتى طرحها الكينج وحققت نجاحا كبيرا بين عشاقه.

وقال المطرب الشاب فى فيديو مصور: "إن أول أغنية من إنتاجى كانت بعنوان ولد الهلالية.. بصراحة أنا مضايق جدا من بعد ما نزلت أغنية محمد منير (للّى) واتفاجئت إن اللحن بتاعها (كوبى بست) من أغنيتى.. أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زى توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف وأنا من عشاقه.. وأكرم حسنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقى الأدبى جدا".

وليس هذا الاتهام الأول للفنان أكرم حسنى، إذ اتهمه الشاعر عادل صابر، أمس الخميس، بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر أن القضية ستطرح قريبا أمام القضاء للحسم فى الموضوع وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودى، دون تجريح أو هجوم على أحد، بحسب قوله.