شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقياً فى العلمين 19 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا يوم 19 أغسطس المقبل، وذلك فى أحد المولات الشهيرة بمدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات الصيف، والذى يعد أقوى حفلات عمر خيرت في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يستقبل خيرت عدداً كبيراً من جمهوره ومحبيه خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة.

وسيقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومن بينها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما”، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وأحيا خيرت حفلًا موسيقيا يوم 25 يوليو الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.