شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو المصرية فاطمة سعيد تطلق أغنيتها الجديدة "قد أيه صعب": تتحدث عن الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، أنا مطربة مصرية بالأوبر، وأعشق الغناء بالعربى، وحاولت أن أمزج بين الأوبرا والأغانى العربية، عن طريق تقريب الثقافات وهو نوع مطلوب خارج مصر كثيرا .

وأضافت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد خلال مشاركتها عبر الفيديو على برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن الموسيقى لغة منفصلة لأنها تخرج من القلب تصل للقلب بدون فهم الكلمات حتى لو كانت كلمات الاغنية بلغة مختلفة عن اللغة التي يعرفها الجميع.

وأشارت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، إن كواليس الاغنية الجديد من كلمات تامر حسين، واستطاع أن يبتكر معى كلمات على لحن اغنية أرجنتينية، ووصلنا إلى لغة العزيمة والالهام، وهى أغنية تتحدث عن الأمل .