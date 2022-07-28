شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن بدء التحضير لفيلمه الجديد "رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، بداية التحضيرات لفيلمه الجديد رهبة ونشر الفيشاوى على "إنستجرام"، صوره تجمعه بالمخرج رضا عبدالرازق، وعلق قائلا: "بدأنا بسم الله تحضير فيلم رهبة مع صديقى المخرج رضا عبدالرازق، أتمنى لنا التوفيق وهيعجبكو اوى على فكرة الفيلم ده".



الفيشاوى

على جانب آخر ، بكلمات مؤثرة أحيا الفنان أحمد الفيشاوى الذكرى الثالثة لوفاة والده فاروق الفيشاوى، ونشر أحمد صورته مع والده الراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي 3 سنوات يا أبى افتقدك، كسرت قلبي وآمل ألا أستغرق وقتا طويلا لرؤيتك مجددًا"

وأضاف: أنت إنسان أسطورى ونجم أسطورى متواضع جدًا وداعًا يا صديقى العزيز أشكرك على كل شيء الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائمًا تقول يا حضرة المحترم.

وتوفى فاروق الفيشاوى فى 25 يوليو 2019 عن عمر 67 عامًا بعد صراع مع السرطان.