شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية "عودتنى الدنيا".. بصوت شيرين عبد الوهاب وألحان تامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

"عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التي تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.

من ناحية أخرى، طرح النجم تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس & ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح بها موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي وضعها خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغينة هي الناس :"الحلوة دى تحلم وتقولى طلباتها أيه راضى بكل اللى تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين .. الحلوة دى أول ما تقرب من بعيد بفرح وبتقلب يومى عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة الجمال بيزيد حلاوة .. هي دى اللى الضحكة منها قلبى تاه قدام عيونها وفى ثوانى راحلها ..ناسى كل حاجة مرت بيا حاسس ان روحى ردت فيا لما تبقى جنب منى.. كل يوم هفرح وأغنى دى السعادة كلها..عليها جمال ومكملاه بأجمل روح في الحياة واسمى تقوله مغنياه لو يوم تنادينى.. معاها الوقت بفوت قوام ولا بيشغلنى الساعة كام وبتعب لما تقول سلام وتغيب عن عينى.. دى هيا الناس ولا هرضى بغيرها يا ناس وفى عمرى وجودها أساس وهكمل حياتى معاها لأخر يوم".