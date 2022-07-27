شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يتلقى عزاء ابن عمه الراحل السبت بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان طارق عبد العزيز، وفاة ابن عمه، ومن المقرر أن يتلقى العزاء يوم يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلي، حيث كتب طارق على حسابه بموقع "فيس بوك: "توفى إلى رحمة الله ابن عمي محمود عبد الحميد والعزاء يوم السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.. نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ونسألكم الفاتحة والدعاء".



طارق عبد العزيز

وتعافى طارق عبد العزيز من اصابته بفيروس كورونا، بعدما أصيب بالفيروس الشهر الماضى، وكشف لـ"الخليج 365" إنه شعر بالأعراض وعندما تأكد من إصابته بالفيروس قام بالخضوع للعزل المنزلى واتباع تعليمات الأطباء، وحذر من انتشار الفيروس هذه الأيام وطالبهم باتباع الإجراءات الاحترازية وتوخى الحذر لانتشار الموجة السادسة من الفيروس.

وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مسلسل "راجعين يا هوى" في شهر رمضان الماضى، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.